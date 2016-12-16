В аеропорту Стамбула пасажирів літака до Торонто евакуювали через загрозу вибуху

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При огляді Boeing 777 підозрілого об'єкту виявлено не було

Пасажири і члени екіпажу Boeing 777 авіакомпанії Turkish Airlines, що вилытав з міжнародного аеропорту Ататюрка в Стамбулі в Торонто, були евакуйовані через загрозу вибуху бомби на борту повітряного судна. Про це повідомило агентство Associated Press.

"Бомба на шляху в Торонто", - записку з таким змістом виявили члени екіпажу в одній з туалетних кімнат літака. У цей час рейс вже готувався до вильоту. В результаті інциденту літак повернувся в зону вильоту, пасажири і члени екіпажу були евакуйовані.

При огляді транспортного засобу будь-якого підозрілого об'єкту виявлено не було.