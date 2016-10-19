В аеропорту в Іспанії затримали російського програміста

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Іспанські поліцейські повідомили, що затримання проводилося за запитом ФБР і Інтерполу

Російського програміста Станіслава Лисова правоохоронні органи затримали в аеропорту Барселони в Іспанії. Інформацію про затримання підтвердила влада країни російським дипломатам, передає РІА «Новости».

«Іспанська влада офіційно повідомила посольство про затримання російського громадянина Лисова в Барселоні. Після отримання відповідної інформації співробітники посольства і генконсульства Росії в Барселоні ініціативно встановили контакт з представниками іспанських правоохоронних органів з метою захисту інтересів російського громадянина і надання йому необхідної консульської допомоги», - підтвердили в російському посольстві.

Російські дипломати також направили запит в іспанські компетентні органи з проханням повідомити про причини і деталі затримання російського громадянина. «Перебуваємо в контакті з родичами Лисова. Продовжуємо тримати питання на контролі в тісній взаємодії з місцевою владою», - додали в диппредставництві.

Як повідомила дружина росіянина Дар'я Лисова, її чоловік працює програмістом, займається підтримкою і розробкою сайтів. В Іспанії вона разом з чоловіком приїхала у відпустку. В аеропорту Барселони, куди вони приїхали віддати взятий в оренду автомобіль, перед тим як полетіти в Ліон, Станіслава Лисова затримали ще 13 січня.

За її словами, іспанські поліцейські повідомили, що затримання проводилося за запитом ФБР і Інтерполу.