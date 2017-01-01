В аеропорту «Жуляни» митник вимагав хабар за перетин кордону

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Посадовець незаконно вимагав гроші за те, що не створюватиме перешкод у перетині кордону

Інспектора відділу митного оформлення аеропорту «Київ» (Жуляни) затримали під час отримання хабара.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Згідно з інформацією, посадовець незаконно вимагав гроші за те, що не створюватиме перешкод у перетині кордону.

Правоохоронці затримали інспектора під час отримання 500 євро від громадянина України.

У помешканні затриманого та службових кабінетах відділу митного оформлення митного поста аеропорт «Київ» (Жуляни) проводяться обшуки.

Наразі готується клопотання до суду про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.