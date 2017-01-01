В Афганістані підірвалась автівка «Талібану»: загинули десять бойовиків

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Фото: AP Photo Бойовики терористичного угрупування «Талібан»

Вибуховий пристрій був закладений на узбіччі дороги

В Афганістані в провінції Кандагар в результаті підриву автомобіля на саморобному вибуховому пристрої загинули, принаймні, десять бойовиків терористичного угрупування «Талібан». Про це повідомляє агентство Khaama Press з посиланням на міноборони країни.

Інцидент стався 13 травня, вибуховий пристрій був закладений на узбіччі дороги.

За даними міноборони, в рамках спецоперації ще шість бойовиків отримали поранення і двоє були арештовані.

Відзначається, що антиурядові озброєні групи, включаючи бойовиків «Талібану», поки не прокоментували цю інформацію.

Як повідомлялося, Абдул Хасіб, один з керівників джихадистського угруповання «Ісламська держава» в Афганістані, був убитий під час атаки, вчиненої афганськими і американськими солдатами.

Джерело: Газета.Ру