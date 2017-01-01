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    В Афганістані сьогодні оголошено траур через масове вбивство військових

    • Сьогодні, 07:33
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    Транспортування загиблих військових
    Транспортування загиблих військових

    Президент країни відвідав військову базу після нападу талібів

    В Афганістані, сьогодні 23 квітня оголошено національний траур у зв'язку із загибеллю понад сотні військовослужбовців під час нападу талібів на базу в Мазарі-Шаріф.

    Відповідне розпорядження віддав президент країни Ашраф Гані під час відвідування Мазарі-Шаріф, зазначає BBC.

    Як повідомляв «Главком», в результаті нападу терористів ісламістського руху «Талібан» на військову базу в місті Мазарі-Шаріф на півночі Афганістані у першій половині дня в п'ятницю, 21 квітня, загинули 150 осіб, близько 160 отримали поранення.

    Напад називають імовірно найсмертоноснішою атакою на афганську військову базу, яка до того ж є не тільки штаб-квартирою 209-го корпусу Афганської національної армії, але також штабом іноземних військ очолюваної НАТО місії для консультування і навчання афганських сил. За словами представників коаліції, під удар не потрапили міжнародні війська.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок нападу бойовиків з руху «Талібан» на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб.

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