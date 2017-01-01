В Афганістані солдат відкрив вогонь по військових НАТО: є поранені

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Коаліційні сили безпеки на базі вбили солдата, щоб покінчити з атакою

Представники місії НАТО в Афганістані повідомили, що троє американських військовослужбовців були поранені 19 березня в результаті нападу афганського солдата. Це перший відомий «внутрішній» напад на представників коаліційних сил в Афганістані у цьому році.

«Троє американських солдатів були поранено в другій половині дня, коли афганський солдат відкрив по них вогонь на базі в провінції Гельманд. Коаліційні сили безпеки на базі вбили солдата, щоб покінчити з атакою», – цитує представника збройних сил США в Афганістані агенція France-Presse.

Повідомляється, що пораненим американським військовим надали медичну допомогу.

Кількість «внутрішніх атак» з боку афганських солдатів на міжнародні сили за останні роки зменшилась, особливо після того, як більшість іноземних збройних формувань покинула країну наприкінці 2014 року.

Близько 13 тисяч солдатів під керівництвом НАТО ще залишаються в Афганістані, однак їхня місія зводиться до навчань і допомоги афганським силам у боротьбі з бойовиками-талібами.