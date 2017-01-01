В Афганістані від вибуху бомби загинули 11 мирних мешканців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Афганістан

Загиблі збиралися відвідати весільну церемонію

В афганській провінції Логар у результаті вибуху придорожньої бомби загинули 11 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Губернатор провінції розповів, що загинули п'ятеро жінок, п'ятеро дітей і чоловік. Крім того, ще одна жінка і двоє чоловіків дістали поранення. Всі вони були членами однієї сім'ї.

«Вони збиралися відвідати весільну церемонію», - сказав він.

Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, декілька днів тому в Афганістані підірвалась автівка «Талібану»: загинули десять бойовиків.