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    В Афганістані від вибуху бомби загинули 11 мирних мешканців

    • Сьогодні, 22:09
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    Афганістан
    Афганістан

    Загиблі збиралися відвідати весільну церемонію

    В афганській провінції Логар у результаті вибуху придорожньої бомби загинули 11 людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    Губернатор провінції розповів, що загинули п'ятеро жінок, п'ятеро дітей і чоловік. Крім того, ще одна жінка і двоє чоловіків дістали поранення. Всі вони були членами однієї сім'ї.

    «Вони збиралися відвідати весільну церемонію», - сказав він.

    Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо, декілька днів тому в Афганістані підірвалась автівка «Талібану»: загинули десять бойовиків.

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