В Афінах прогримів вибух біля банку

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Вибухотехніки оглядають місце інциденту

Перед вибухом невідомий попередив журналістів

В Афінах біля входу у відділення банку Eurobank стався вибух. Про це з посиланням на місцеві видання In.gr.

Перед вибухом невідомий зателефонував до редакції видання Zougla і повідомив про закладену бомбу. Інформація про дзвінок була передана в поліцію, після чого до вказаного місця були направлені сапери, а район навколо банку був оточений.

Невідомий попередив, що вибух станеться через півгодини після дзвінка. У призначений час бомба вибухнула.

В результаті вибуху було пошкоджено будівлю банку, інформації про постраждалих немає.

Влада підозрює в організації вибуху двох невідомих, які, згідно зі свідченнями очевидців, залишили сумку з вибуховим пристроєм біля входу в банк.

#SONDAKİKA Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde yer alan Eurobank şubesinde patlama meydana geldi. pic.twitter.com/W5LUDbxKMz — Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) 19 квітня 2017 р.

Нагадаємо, в середу у Фінсбері Парк на півночі Лондона прогримів вибух, внаслідок чого поліцейський і ще одна людина зазнали поранень.

Пригода сталася приблизно опівдні у житловому районі. Відомо, що правоохоронець дістав травму руки, інша людина – сильні опіки.