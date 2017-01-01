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    В Афінах прогримів вибух біля банку

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    Вибухотехніки оглядають місце інциденту
    Вибухотехніки оглядають місце інциденту

    Перед вибухом невідомий попередив журналістів

    В Афінах біля входу у відділення банку Eurobank стався вибух. Про це з посиланням на місцеві видання In.gr.

    Перед вибухом невідомий зателефонував до редакції видання Zougla і повідомив про закладену бомбу. Інформація про дзвінок була передана в поліцію, після чого до вказаного місця були направлені сапери, а район навколо банку був оточений.

    Невідомий попередив, що вибух станеться через півгодини після дзвінка. У призначений час бомба вибухнула.

    В результаті вибуху було пошкоджено будівлю банку, інформації про постраждалих немає.

    Влада підозрює в організації вибуху двох невідомих, які, згідно зі свідченнями очевидців, залишили сумку з вибуховим пристроєм біля входу в банк.

    Нагадаємо, в середу у Фінсбері Парк на півночі Лондона прогримів вибух, внаслідок чого поліцейський і ще одна людина зазнали поранень.

    Пригода сталася приблизно опівдні у житловому районі. Відомо, що правоохоронець дістав травму руки, інша людина – сильні опіки. 

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