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    В Африці розбився літак із 44 пасажирами на борту

    • Сьогодні, 16:36
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    Літак належав авіакомпанії South Supreme Airlines

    В аеропорту Джубби у Південному Судані при спробі здійснити аварійну посадку розбився пасажирський літак. На борту було 44 пасажири. Попередньо, всі вони загинули.

    Про це повідомляє Airlive.

    За даними порталу, аварія сталася в аеропорту міста Вау - адміністративного центру провінції Західний Бахр-ель-Газаль. 

    Літак належав авіакомпанії South Supreme. Вона володіє двома Fokker 50As. З травня 2014 року авіакомпанія здійснює регулярні рейси три рази на тиждень між Джубою і Ентеббе.

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    В Африці розбився літак із 44 пасажирами на борту
    В Африці розбився літак із 44 пасажирами на борту
    В Африці розбився літак із 44 пасажирами на борту

    Інформація про жертви і постраждалих, а також обставин аварії уточнюється. 

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