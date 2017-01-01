В Африці розбився літак із 44 пасажирами на борту

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Літак належав авіакомпанії South Supreme Airlines

В аеропорту Джубби у Південному Судані при спробі здійснити аварійну посадку розбився пасажирський літак. На борту було 44 пасажири. Попередньо, всі вони загинули.

Про це повідомляє Airlive.



За даними порталу, аварія сталася в аеропорту міста Вау - адміністративного центру провінції Західний Бахр-ель-Газаль.

Літак належав авіакомпанії South Supreme. Вона володіє двома Fokker 50As. З травня 2014 року авіакомпанія здійснює регулярні рейси три рази на тиждень між Джубою і Ентеббе.





Інформація про жертви і постраждалих, а також обставин аварії уточнюється.