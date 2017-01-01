В Африці розбився літак із 44 пасажирами на борту
- Сьогодні, 16:36
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Літак належав авіакомпанії South Supreme Airlines
В аеропорту Джубби у Південному Судані при спробі здійснити аварійну посадку розбився пасажирський літак. На борту було 44 пасажири. Попередньо, всі вони загинули.
Про це повідомляє Airlive.
За даними порталу, аварія сталася в аеропорту міста Вау - адміністративного центру провінції Західний Бахр-ель-Газаль.
Літак належав авіакомпанії South Supreme. Вона володіє двома Fokker 50As. З травня 2014 року авіакомпанія здійснює регулярні рейси три рази на тиждень між Джубою і Ентеббе.
Інформація про жертви і постраждалих, а також обставин аварії уточнюється.