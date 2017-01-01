В Албанії парламент не зміг обрати президента через відсутність кандидатів

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Парламент Албанії

Албанська опозиція бойкотує роботу парламенту з середини лютого, закликаючи уряд підготувати вільні і чесні вибори

Албанський парламент не зміг обрати нового президента після того як правляча Соціалістична партія вирішила не висувати свого кандидата у першому турі голосування.

Про це повідомляє Euractiv.

«Ми не запропонували жодного кандидата з метою продемонструвати нашу волю до діалогу з опозицією щодо нового президента з метою досягти консенсусу з усіма політичними силами Албанії» - сказав спікер албанського парламенту Ілір Мета.

Албанська опозиція бойкотує роботу парламенту з середини лютого, закликаючи уряд підготувати вільні і чесні вибори.

Згідно з конституцією Албанії, кандидат може бути обраний президентом Албанії за підтримки 84 з 140 депутатів – більшості, яку має правляча коаліція.

Другий тур президентських виборів в Албанії має пройти 20 квітня.

Якщо президента не оберуть протягом п’яти раундів голосування, парламент має бути розпущено і призначено нові вибори.

Парламентські вибори мають пройти 18 червня, однак опозиція вже погрожувала їх бойкотувати.