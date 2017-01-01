В Албанії парламент не зміг обрати президента через відсутність кандидатів
- Сьогодні, 11:42
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Албанська опозиція бойкотує роботу парламенту з середини лютого, закликаючи уряд підготувати вільні і чесні вибори
Албанський парламент не зміг обрати нового президента після того як правляча Соціалістична партія вирішила не висувати свого кандидата у першому турі голосування.
Про це повідомляє Euractiv.
«Ми не запропонували жодного кандидата з метою продемонструвати нашу волю до діалогу з опозицією щодо нового президента з метою досягти консенсусу з усіма політичними силами Албанії» - сказав спікер албанського парламенту Ілір Мета.
Албанська опозиція бойкотує роботу парламенту з середини лютого, закликаючи уряд підготувати вільні і чесні вибори.
Згідно з конституцією Албанії, кандидат може бути обраний президентом Албанії за підтримки 84 з 140 депутатів – більшості, яку має правляча коаліція.
Другий тур президентських виборів в Албанії має пройти 20 квітня.
Якщо президента не оберуть протягом п’яти раундів голосування, парламент має бути розпущено і призначено нові вибори.
Парламентські вибори мають пройти 18 червня, однак опозиція вже погрожувала їх бойкотувати.