В Албанії парламент обрав нового президента
- Сьогодні, 02:18
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Парламент Албанії, який складається зі 140 депутатів, 87-ма голосами проголосував за кандидатуру Мети
Парламент Албанії обрав свого спікера-соціаліста Іліра Мету президентом країни після того, як спроби досягти консенсусу з право-центристською опозицією провалилися.
Так, 28 квітня парламент Албанії, який складається зі 140 депутатів, 87-ма голосами проголосував за кандидатуру Мети. Опозиція продовжувала бойкотувати засідання парламенту і не брала участі голосування.
Зазначають, що 48-річний економіст Ілір Мета є лідером молодіжної партії «Соціалістичний рух за інтеграцію». Його кандидатуру підтримала Соціалістична партія прем’єра Еді Рами. У 30 років Мета був прем’єр-міністром, також працював міністром закордонних справ.
Його кандидатуру обрали після трьох раундів, під час яких урядова коаліція не могла висунути кандидата, заявляючи, що хоче щодо цього досягти консенсусу з право-центристською опозицією.
Ілір Мета змінить на посаді президента Буяра Нішані 24 липня.
Джерело: Радіо Свобода