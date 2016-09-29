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    В Албанії парламент обрав нового президента

    • Сьогодні, 02:18
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    <span>Ілір Мета</span>
    Фото: Радіо Свобода
    Ілір Мета

    Парламент Албанії, який складається зі 140 депутатів, 87-ма голосами проголосував за кандидатуру Мети

    Парламент Албанії обрав свого спікера-соціаліста Іліра Мету президентом країни після того, як спроби досягти консенсусу з право-центристською опозицією провалилися.

    Так, 28 квітня парламент Албанії, який складається зі 140 депутатів, 87-ма голосами проголосував за кандидатуру Мети. Опозиція продовжувала бойкотувати засідання парламенту і не брала участі голосування.

    Зазначають, що 48-річний економіст Ілір Мета є лідером молодіжної партії «Соціалістичний рух за інтеграцію». Його кандидатуру підтримала Соціалістична партія прем’єра Еді Рами. У 30 років Мета був прем’єр-міністром, також працював міністром закордонних справ.

    Його кандидатуру обрали після трьох раундів, під час яких урядова коаліція не могла висунути кандидата, заявляючи, що хоче щодо цього досягти консенсусу з право-центристською опозицією.

    Ілір Мета змінить на посаді президента Буяра Нішані 24 липня. 

    Джерело: Радіо Свобода

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