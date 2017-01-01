В Алчевську зупинилися два заводи

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Алчевський коксохімічний завод

Робота Алчевського металургійного комбінату та Алчевського коксохімічного заводу зупинена

Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» підтвердила зупинку роботи Алчевського металургійного комбінату та Алчевського коксохімічного заводу, а також заявила про загрозу зупинки Дніпровського металургійного комбінату. Про це йдеться в заяві ІСД.

«Ми офіційно підтверджуємо, що, починаючи з сьогоднішнього дня (16 лютого. – Ред.) в Алчевську повністю припинено виробництва чавуну, сталі, прокату, металургійного коксу. Припинено також повністю генерацію електричної енергії», - йдеться в повідомленні.

«Дніпровський металургійний комбінат, який знаходиться в Кам'янському Дніпропетровської області також знаходиться на межі зупинки виробництва, оскільки він безпосередньо залежить від поставок коксу з Алчевська», - додали в ІСД.

У корпорації також прокоментували заяви від представників «ЛНР» про примусову «націоналізацію» заводів в Алчевську. «В умовах, коли підприємства будуть примусово «націоналізовані» суб'єктами, які не мають будь-якого визнаного правового статусу, унікальні промислові підприємства фактично перетворяться просто в набір будівель і споруд, які не зможуть здійснювати будь-яку ефективну економічну виробничу, фінансову, торговельну діяльність. З таким суб'єктом з «невизначеним правовим статусом» не будуть в подальшому вести якусь кооперацію міжнародні банки, фінансові інститути, страхові агентства та інші важливі учасники міжнародних економічних відносин», - йдеться в заяві.

«Майнові права заставодержателів на значні частині майнових комплексів наших підприємств мають Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Європейський банк реконструкцій та розвитку (EBRD), а також ціла група міжнародних банків, які фінансували розвиток різних елементів Алчевського промислового комплексу. Примусова «націоналізація» буде кричущим порушенням не тільки права власності корпорації «ІСД», але й майнових прав міжнародних кредиторів», - додали в корпорації.