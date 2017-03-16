В Алеппо загинули 42 людини через авіаудари РФ

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Нальоти невідомих бойових літаків були націлені на мечеть в провінції Алеппо

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, 16 березня в результаті російських авіаударів по мечеті на півночі Сирії в провінції Алеппо загинули щонайменше 42 людини, понад 100 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Al Arabiya.

«Нальоти невідомих бойових літаків були націлені на мечеть в провінції Алеппо в той час, коли там проходили вечірні молитви. В результаті загинули 42 людини, в основному це цивільні особи», — сказав глава обсерваторії Рамі Абдель Рахман.