  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Алеппо загинули 42 людини через авіаудари РФ

    • Вчора, 23:59
    • Розсилка

    Нальоти невідомих бойових літаків були націлені на мечеть в провінції Алеппо

    За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, 16 березня в результаті російських авіаударів по мечеті на півночі Сирії в провінції Алеппо загинули щонайменше 42 людини, понад 100 осіб отримали поранення.  

    Про це повідомляє Al Arabiya.

    «Нальоти невідомих бойових літаків були націлені на мечеть в провінції Алеппо в той час, коли там проходили вечірні молитви. В результаті загинули 42 людини, в основному це цивільні особи», — сказав глава обсерваторії Рамі Абдель Рахман.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ