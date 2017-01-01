В Алжирі розбився вертоліт з військовими, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залишки гелікоптеру

Очевидці стверджують, що вертоліт врізався в опори ЛЕП

Військовий вертоліт армії Алжиру розбився в неділю ввечері на південь від столиці країни.

Про це інформує агентство Maghreb Arabe Presse.

За наявними даними, в результаті загинули три пілоти, що знаходилися борту. Аварія сталася в провінції Тебесса в районі Ахмар аль-Айн. Очевидці стверджують, що вертоліт врізався в опори ЛЕП.

Більш докладної інформації про те, що сталося поки немає.

Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість жертв може сягнути п'яти осіб.

Нагадаємо, у травні в Росії розбився вертоліт: загинули всі, хто перебував на борту