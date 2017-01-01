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    В Алжирі розбився вертоліт з військовими, є загиблі

    • Сьогодні, 03:20
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    Залишки гелікоптеру
    Залишки гелікоптеру

    Очевидці стверджують, що вертоліт врізався в опори ЛЕП

    Військовий вертоліт армії Алжиру розбився в неділю ввечері на південь від столиці країни.

    Про це інформує агентство Maghreb Arabe Presse.

    За наявними даними, в результаті загинули три пілоти, що знаходилися борту. Аварія сталася в провінції Тебесса в районі Ахмар аль-Айн. Очевидці стверджують, що вертоліт врізався в опори ЛЕП.

    Більш докладної інформації про те, що сталося поки немає.

    Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість жертв може сягнути п'яти осіб.

    Нагадаємо, у травні в Росії розбився вертоліт: загинули всі, хто перебував на борту

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