В Алжирі розбився вертоліт з військовими, є загиблі
- Сьогодні, 03:20
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Залишки гелікоптеру
Очевидці стверджують, що вертоліт врізався в опори ЛЕП
Військовий вертоліт армії Алжиру розбився в неділю ввечері на південь від столиці країни.
Про це інформує агентство Maghreb Arabe Presse.
За наявними даними, в результаті загинули три пілоти, що знаходилися борту. Аварія сталася в провінції Тебесса в районі Ахмар аль-Айн. Очевидці стверджують, що вертоліт врізався в опори ЛЕП.
Більш докладної інформації про те, що сталося поки немає.
Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість жертв може сягнути п'яти осіб.
Нагадаємо, у травні в Росії розбився вертоліт: загинули всі, хто перебував на борту