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    В американському штаті Кентуккі автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі

    • Сьогодні, 19:30
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    Кількість алкоголю в крові водія в 5 разів перевищувала дозволену в штаті межу

    В Луїсвіллі, штат Кентуккі автомобіль в'їхав у натовп пішоходів, 2 людини загинули, 9 отримали травми.

    Про це повідомляє Associated Press.

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    Представник поліції Алісія Смайлі повідомив, що Чад Эрдлей, якому 37 років, перебуваючи за кермом автомобіля в нетверезому стані в'їхав у припаркований на стоянці автомобіль. При цьому він зачепив дев'ять осіб, які знаходились поруч.

    Два невпізнаних пішоходи загинули на місці події. Ще сім осіб були госпіталізовані з незначними травмами.

    За даннм поліції, кількість алкоголю в крові підозрюваного в 5 разів перевищувала дозволену в штаті Кентуккі межу.

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