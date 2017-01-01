В американському штаті Кентуккі автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість алкоголю в крові водія в 5 разів перевищувала дозволену в штаті межу

В Луїсвіллі, штат Кентуккі автомобіль в'їхав у натовп пішоходів, 2 людини загинули, 9 отримали травми.

Про це повідомляє Associated Press.

Представник поліції Алісія Смайлі повідомив, що Чад Эрдлей, якому 37 років, перебуваючи за кермом автомобіля в нетверезому стані в'їхав у припаркований на стоянці автомобіль. При цьому він зачепив дев'ять осіб, які знаходились поруч.

Два невпізнаних пішоходи загинули на місці події. Ще сім осіб були госпіталізовані з незначними травмами.

За даннм поліції, кількість алкоголю в крові підозрюваного в 5 разів перевищувала дозволену в штаті Кентуккі межу.