  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Анголі через тисняву на футбольному стадіоні загинуло 17 людей

    • Сьогодні, 00:51
    • Розсилка
    Ангола
    Ангола

    Всього постраждало 76 осіб

    Щонайменше 17 людей загинули і десятки отримали поранення в п’ятницю під час тисняви на футбольному стадіоні на півночі Анголи. Про це повідомляє Reuters. 

    Читайте також

    «Деякі люди повинні були йти по іншим людям. Всього постраждали 76 осіб, з яких 17 померли. П'ять поранених знаходяться у важкому стані», - заявив глава місцевої лікарні Ернесто Луїс.

    Катастрофа сталася на самому початку матчу 1-го туру чемпіонату Анголи між клубами «Санта-Ріта» і «Рекреатіво». У перші 7-10 хвилин гри в одному з проходів на стадіон запізнілі вболівальники створили тисняву, в результаті чого деякі з людей були придавлені, перекинуті на землю і затоптані юрбою.

    За словами президента «Санта-Ріти», тиснява виникла через великий ажіотаж перед матчем (1 тур, матч-відкриття чемпіонату), запізнення людей до початку поєдинку, а також неорганізованих дій поліції, яка не змогла забезпечити «коридор безпеки» на входах на арену, додає іспанське видання Маrca.

    Також варто зазначити, що в підсумку, через незнання офіційних делегації про катастрофу, гра була дограна. Гості перемогли з рахунком 0:1.

    Як повідомляв «Главком», двоє українських футболістів, які грали за так звану «збірну ДНР» довічно дискваліфіковані Контрольно-дисциплінарним комітетом Федерації футболу України

    Читайте також
    трагедія футбол Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ