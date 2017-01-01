В Анголі через тисняву на футбольному стадіоні загинуло 17 людей

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Ангола

Всього постраждало 76 осіб

Щонайменше 17 людей загинули і десятки отримали поранення в п’ятницю під час тисняви на футбольному стадіоні на півночі Анголи. Про це повідомляє Reuters.

«Деякі люди повинні були йти по іншим людям. Всього постраждали 76 осіб, з яких 17 померли. П'ять поранених знаходяться у важкому стані», - заявив глава місцевої лікарні Ернесто Луїс.

Катастрофа сталася на самому початку матчу 1-го туру чемпіонату Анголи між клубами «Санта-Ріта» і «Рекреатіво». У перші 7-10 хвилин гри в одному з проходів на стадіон запізнілі вболівальники створили тисняву, в результаті чого деякі з людей були придавлені, перекинуті на землю і затоптані юрбою.

За словами президента «Санта-Ріти», тиснява виникла через великий ажіотаж перед матчем (1 тур, матч-відкриття чемпіонату), запізнення людей до початку поєдинку, а також неорганізованих дій поліції, яка не змогла забезпечити «коридор безпеки» на входах на арену, додає іспанське видання Маrca.

Також варто зазначити, що в підсумку, через незнання офіційних делегації про катастрофу, гра була дограна. Гості перемогли з рахунком 0:1.

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