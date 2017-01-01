В Анкарі вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар

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Фото: aa.com.tr Мітинг пам'яті в Анкарі

На заході був присутній український посол, який повідомив про намір України добиватися визнання депортації геноцидом

В Анкарі пройшов мітинг пам'яті жертв депортації кримських татар 1944 року. Про це пише «Анадолу».

В акції, приуроченій до 73-ї річниці депортації татар, взяли участь посол України в Анкарі Андрій Сібіга, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова Товариства культури і солідарності кримських татар Мукремін Шахін та ін., повідомляє Анадолу.

Учасники акції несли прапори кримських татар, а перед трибуною був виставлений плакат з фотографією глави Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва з написом: «Ми поряд з тобою! «.

Посол України Андрій Сібіга у своєму виступі привернув увагу до злочинів, здійснених 73 роки тому радянською владою в Криму.

Дипломат назвав депортацію кримських татар трагедією цілого народу. «Кримські татари пліч-о-пліч з українським народом пройшли складні випробування періоду комуністичного режиму і протистоять російській імперії. Ми зробимо все можливе, щоб депортація кримських татар була визнана у всьому світі як акт геноциду», - наголосив він.

Сібіга також привернув увагу до підготовки нового тексту Конституції України, яка передбачає створення Кримської Автономної Республіки.

Нагадаємо, вранці 8 травня в окупованому Криму силовики провели обшук у будинку голови Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова.