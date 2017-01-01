В Анкарі застрелили двох підозрюваних у підготовці теракту

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Убиті імовірно були членами терористичного угруповання «Ісламська держава»

Двоє чоловіків планували теракт і були членами терористичної організації «Ісламська держава», повідомляють у місцевій владі. Про зв'язок подій із партійним з'їздом AKP, де обирають Ердогана, поки що не йдеться.

Під час рейдів у турецькій столиці Анкарі, проведених у неділю, 21 травня, поліцією було застрелено двох чоловіків віком від 25 до 30 років, підозрюваних у підготовці терористичного нападу. Убиті імовірно були членами терористичного угруповання «Ісламська держава», повідомляє державна інформагенція Anadolu з посиланням на місцеву владу.

Інформагенція зазначає, що підозрювані чинили опір затриманню. Під час рейдів у підозрюваних було виявлено ручні гранати, зброю та саморобну вибухівку. Також було затримано третього підозрюваного, який привіз інших зі Стамбулу до Анкари. Чи пов'язаний рейд і сам факт можливої підготовки теракту зі з'їздом правлячої партії AKP, який проходить у неділю в місті й на якому головою партії мають обрати чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана, на даний момент не відомо.

У березні поліція в іншому турецькому місті - Стамбулі - заявила про затримання двох узбеків, які буцімто готували теракт за взірцем новорічного нападу на нічний клуб у місті, внаслідок якого загинули 39 осіб. За даними правоохоронців, ці люди так само пов'язані з ІД. А в лютому цього року турецька поліція в різних містах країни затримала сотні осіб, підозрюваних у зв'язках з терористичним угрупованням. Зокрема, 60 осіб затримали в Анкарі. Серед затриманих було багато громадян іноземних держав.

Джерело: DW