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    В Анкарі затримали членів ІДІЛ, які готували теракти в новорічну ніч, - ЗМІ

    • 31 Грудня, 2016, 20:43
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    У столиці Туреччини начебто готувався теракт

    Вісьмох членів угруповання «Ісламська держава» затримав антитерористичний підрозділ поліції Анкари в суботу. Про це повідомляє проурядове інформагентство Anadolu.

    У поліції впевнені, що вісім членів ІДІЛ планували здійснити теракт в Анкарі в новорічну ніч. Про це повідомляє Anadolu.

    В рамках операції в місцях, де ховалися терористи, співробітники поліції вилучили багато документів, пов'язаних з організацією. У поліції зазначають, що в цілому 277 осіб загинули в результаті терактів ІДІЛ в Туреччині.

    Як повідомлялося раніше, правоохоронці Туреччини запобігли масштабній кібератаці на систему контролю і розподілу електроенергії. За повідомленням Міністерства енергетики та природних ресурсів Туреччини, дії хакерів щодо енергосистеми країни стали фіксуватися відразу після спроби перевороту 15 липня.

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