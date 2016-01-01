В Анкару летять російські силовики - для розслідування вбивства посла

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Путін доручив посилити охорону дипломатичних представництв Туреччини в РФ

Оперативно-слідча група російських силових відомств у вівторок вилетить спецрейсом з Росії до Туреччини після вбивства в Анкарі російського посла Андрія Карлова. Про це з посиланням на джерело в російських силових відомствах повідомляє РІА Новини.

«У вівторок в Анкару планується спецборт з співробітниками російських силових відомств», - сказало джерело.

За його словами, до складу групи також увійшли лікарі і психологи.

Лідери Росії і Туреччини ввечері в понеділок, невдовзі після трагедії в Анкарі, домовилися, що РФ найближчим часом направить до Туреччини слідчу групу для розслідування вбивства. За словами президента РФ Володимира Путіна, «ми повинні знати, хто направляв руку вбивці».

Після вбивства Карлова Путін доручив посилити охорону дипломатичних представництв Туреччини в РФ, а також отримати гарантії від турецької сторони щодо забезпечення безпеки російських диппредставництв за кордоном.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкар.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова. Наразі у Туреччині затримано 5 осіб у зв'язку з убивством посла Росії Андрія Карлова, серед затриманих - батько вбивці.

Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.