В Анталії турок застрелив дружину-росіянку і отруїв своїх дітей

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Після цього громадянин Туреччини наклав на себе руки

Громадянин Туреччини Муаммер Гюн на побутовому ґрунті вбив всю свою сім'ю, що складається з трьох громадян РФ, і наклав на себе руки. У генконсульстві РФ в Анталії ТАСС у вівторок підтвердили факт даної події.

«Місцева поліція поінформувала нас про те, що трапилося. Громадянин Туреччини Муаммер Гюн отруїв двох дітей, застрелив після цього свою дружину Анну. Вони були громадянами Росії. Після скоєння цього злочину він застрелився сам, але перед пострілом подзвонив на гарячу лінію поліції і повідомив про подію», - сказав віце-консул Олексій Шиванов. Він також додав, що для отримання більш докладної інформації «генконсульство направило офіційний запит в поліцію».

«Інцидент стався в районі Аксу на сході Анталії. Поки що ми бачимо, що трагедія сталася на побутовому ґрунті», - додав дипломат.

Попередньо повідомляється, що турку було близько 60 років, його дружині - за 30.

За деякими даними, на вхідних дверях в будинок Гюн вивісив записку з даними про родичів, щоб їх могли оперативно знайти і повідомити про те, що трапилося.