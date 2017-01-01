В Антикорупційному бюро показали схему участі ДФС у розкраданні коштів

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір клопотати про обрання для Насірова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Національне антикорупційне бюро України показало схему участі ДФС у розкраданні коштів під час видобування та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в мережі інтернет з'явилося відео, як детективи НАБУ зачитували підозру голові ДФС Роману Насірову, який перебуває в лікарні «Феофанія».

Нагадаємо, сьогодні зранку прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поінформувала, що Насіров, імовірно, мав намір виїхати за кордон. «Оперативним шляхом нам стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів, тому прокурором вчора було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій. Як тільки розпочалися слідчі дії вчора вдень, голова Державної фіскальної служби миттєво опинився на лікуванні у «Феофанії», – прокоментував керівник САП Назар Холодницький.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», внаслідок якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

3 березня Кабмін усунув Насірова з посади глави ДФС на час слідства.

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