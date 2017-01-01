В Апеляційному суді пояснили, чому відпустили екс-беркутівця Гончаренка

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Апеляційний суд міста Києва «переводить стрілки» на ухвалу Печерський райсуду

В Апеляційному суді міста Києва пояснили, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду про зміну запобіжного заходу Віталію Гончаренку підлягала скасуванню через невідповідність чинному Кримінальному процесуальному кодексу України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

«6 квітня 2017 року Апеляційний суд міста Києва у відкритому судовому засіданні розглянув апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 березня 2017 року. Вказаною ухвалою Печерського районного суду було змінено запобіжний захід відносно Гончаренка з домашнього арешту на тримання під вартою строком на 60 діб», - йдеться у повідомленні.

Під час апеляційного розгляду 6 квітня колегія суддів дійшла висновку, що рішення Печерського суду постановлене з порушенням вимог чинного законодавства.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання прокурора про зміну Гончаренку запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою, мотивував це тим, що ризики, визначені ст. 177 КПК України (переховування від органів досудового розслідування або суду, нищення доказів або вплив на свідків), не підтвердилися.

«Проте ст. 177 КПК України чітко передбачає дві основні підстави для застосування щодо підозрюваного або обвинуваченого запобіжного заходу (наявність обґрунтованої підозри та ризиків, визначених ч. 1 цієї статті). Відсутність навіть однієї з цих підстав виключає можливість обрання стосовно особи запобіжного заходу», - йдеться у заяві Апеляційного суду.

Окрім того, відповідно до повідомлення Генеральної прокуратури України, яке надійшло до Апеляційного суду міста Києва 6 квітня 2017 року, досудове розслідування даного кримінального провадження вже завершилося та 24 березня 2017 року обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду міста Києва.

«За таких обставин, скасувавши рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні клопотання прокурора, колегія суддів виходила з положень КПК України, враховуючи, що досудове розслідування даного кримінального провадження вже закінчено, у зв’язку з чим апеляційна інстанція обмежена у своїх діях щодо вирішення питання про застосування до Гончаренка запобіжного заходу, який з 24 березня має статус обвинуваченого. Тобто, питання про обрання запобіжного заходу мусить вирішувати суд, де справа буде розглядатися по суті, про що і було зазначено в ухвалі Апеляційного суду міста Києва», - додають в Апеляційному суді.

Як повідомлялося, звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії. Про це він та інші колишні співробітники харківського батальону «Беркут» заявили, опублікувавши відеозвернення в Youtube, яке записали нібито на території Росії.

Двох із них - Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка - підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох - у тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського 20 січня 2014 року двох мітингувальників.