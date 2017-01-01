В Архангельську до приїзду Путіна на асфальт поклали паркет

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Місцеві ЗМІ відзначили, що «такого не було, навіть коли в місто приїжджав Хрущов»

В Архангельську до міжнародного форуму за участю президента Росії Володимира Путіна поверх асфальту поклали доріжку з паркету.

Відповідні фото публікують місцеві жителі у соцмережах.

Місцева влада виклала доріжку напередодні міжнародного форуму «Арктика - територія діалогу», який пройде в Архангельську 29 і 30 березня. Захід повинен відвідати Володимир Путін, взявши участь в засіданні «Людина в Арктиці».

Паркет викладений від морського річкового вокзалу до Північного федерального університету імені Ломоносова.

Місцеві ЗМІ відзначили, що «такого не було, навіть коли в місто приїжджав Хрущов».

Представник міської адміністрації Архангельська заявив, що паркет потрібен для того, щоб «гості могли прогулятися». Також він пояснив, що роботи з асфальтування проходять влітку, тому зараз тимчасове покриття дозволить уникнути калюжі.