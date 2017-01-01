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    В Одесі зійшов з рейок снігоприбиральний трамвай і ледь не збив пішоходів

    • 6 Сiчня, 23:18
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    Трамвай зійшов з рейок, переїхав через дорогу і заскочив на протилежний тротуар, де зніс огорожу

    Техніка не витримувала сьогодні вдень натиску снігової негоди - в Одесі зійшов з рейок снігоприбиральний трамвай. Про це повідомляє Культорометр.

    Під час події трамвай зійшов з рейок, переїхав через дорогу, на щастя, там не було автомобілів, і заскочив на протилежний тротуар, де зніс огорожу і ледь не збив пішоходів, повідомляють очевидці.

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