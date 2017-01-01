В «армії» бойовиків масове розкрадання військового майна і пального

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Військовою прокуратурою російських окупаційних військ проводиться розслідування по семи фактах крадіжок

У лавах російських військ, що знаходяться на Донбасі, продовжуються випадки крадіжок. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ спостерігається подальше зниження морально-психологічного стану особового складу. Продовжуються випадки дезертирства, крадіжок та грубих порушень військової дисципліни», - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, 17 січня після завершення командно-штабного навчання, у ході заходів по згортанню пунктів управління з’єднань і частин 1, 2 АК, відмічено масове розкрадання військового майна та пального.

Військовою прокуратурою російських окупаційних військ проводиться розслідування по семи фактах крадіжок.

Як повідомляла розвідка, в ніч на 18 березня бойовики розстріляли чотирьох російських військовослужбовців, які намагалися залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію.