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    В Авдіївці 6 лютого всі школи відновлять навчання

    • Сьогодні, 21:45
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    В Авдіївці 3 лютого школа №1 відновила навчання, №7 — 2 лютого

    Школи в місті Авдіївка Донецької області почнуть працювати 6 лютого.

    Про це повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський.

    «Усі школи Авдіївки готуються завтра відновити навчання», — написав він.

    В Авдіївці 3 лютого школа №1 відновила навчання, №7 — 2 лютого.

    Також Жебрівський повідомив, що в Авдіївку приїжджала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

    «Супрун сказала, що буде сприяти, щоб залучити допомогу української діаспори для розвитку лікарні Авдіївки», — написав глава Донецької ОДА.

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