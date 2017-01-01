В Авдіївці 6 лютого всі школи відновлять навчання
- Сьогодні, 21:45
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В Авдіївці 3 лютого школа №1 відновила навчання, №7 — 2 лютогоШколи в місті Авдіївка Донецької області почнуть працювати 6 лютого.
Про це повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський.
«Усі школи Авдіївки готуються завтра відновити навчання», — написав він.
В Авдіївці 3 лютого школа №1 відновила навчання, №7 — 2 лютого.
Також Жебрівський повідомив, що в Авдіївку приїжджала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
«Супрун сказала, що буде сприяти, щоб залучити допомогу української діаспори для розвитку лікарні Авдіївки», — написав глава Донецької ОДА.