В Авдіївці без світла залишаються один мікрорайон та сім вулиць

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Тривають відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі

Станом на 20:00 5 лютого до електропостачання підключене майже все місто, залишаються не підключеними лише мікрорайон «Ювілейний», вулиці Грушевського, Маяковського, Степна, Незалежності, 50-ти річчя АКХЗ, Пархоменко та вулиця Донецька. Тривають відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі.

Для проведення робіт з розмінування направлені 2 піротехнічні групи (7 чоловік особового складу) Головного управління ДСНС України у Донецькій області та 2 одиниці техніки.

Станом на 20:00 піротехнічними групами Головного управління ДСНС України у Донецькій області проведене обстеження дороги від с. Кам'янка до Донецької фільтрувальної станції 3,5 км та 2,1 га території поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Ремонтно-відновлювальні роботи у місті Авдіївка проводилися співробітниками РЕМ (13 чоловік та 3 одиниці техніки). Також у місті працювали 2 піротехнічні групи 1-го Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України (м. Київ) у кількості 10 чоловік та 2 одиниці техніки.