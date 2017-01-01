В Авдіївці буде відновлено водопостачання

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Донецька фільтрувальна ситтуація

Донецьку фільтрувальну станцію підключено до електропостачання

Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав на своїй сторінці у Facebook. «Донецьку фільтрувальну станцію підключено до електропостачання. Через годину-півтори вода поступить у міські резервуари та заповнить мережі Авдіївки», - повідомив він.

За словами голови ВЦА, зранку працівники станції у супроводі вибухотехніків та представників Спільного центру з контролю та координації і ОБСЄ зайшли на ДФС, провели усі необхідні роботи з підключення і запустили станцію в роботу. Разом з тим Жебрівський зауважив, що ремонтникам КП «Вода Донбасу» поки що не дали можливості оглянути пошкоджені ділянки водогону до Авдіївки. На деяких ділянках водогону внаслідок обстрілів є пошкодження труби.

Вчора, 7 березня, лінію електропостачання відремонтували. ДФС поставляє воду в населені пункти по обидва боки лінії розмежування: до Авдіївки, Красногорівки і Верхньоторецького, а також до тимчасово окупованих Донецька, Ясинуватої, селищ Василівка і Спартак. За час військових дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.