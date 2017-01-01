В Авдіївці через обстріл з боку окупантів – знову руйнування
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Руйнування в Авдіївці
Руйнувань зазнали 3 приватних будинки у приватному секторі міста
Близько 8-ї години вечора 29 квітня приватний сектор Авдіївки знов постраждав від обстрілу російсько-окупаційних військ. Як повідомляє прес-центр Штабу АТО, противник застосував міни калібру 120 мм.
Руйнувань зазнали 3 приватних будинки по вулиці Кірова: пошкоджена покрівля та лінія електропередач, вибиті вікна, зруйнований паркан, посічені осколками стіни та брама.
На щастя, внаслідок ворожого обстрілу жоден з місцевих мешканців не постраждав. Наразі на місці події працюють представники СЦКК та місцевого відділу поліції.
Нагадаємо, 29 квітня внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Авдіївки загинув військовослужбовець.