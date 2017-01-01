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    В Авдіївці після обстрілу бойовиків – пожежа, є постраждалі

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    Пожежа в Авдіївці
    Пожежа в Авдіївці

    Терористи стріляли по старій частині міста

    В Авдіївці Донецької області після обстрілів бойовиків зайнялася пожежа.

    Про це в Фейсбуці повідомив головний поліцейський Донеччини Вячеслав Аброськін.

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    «Авдіївка. О 15.20 бойовики «ДНР» розстріляли стару частину міста. Зруйнований будинок на вул. Колосова, 139. Триває пожежа», - зазначив він.

    За словами Аброськіна, отримала поранення жінка, 1949 р. н.

    На місці працює слідчо-оперативна група Авдіівського відділення поліції.

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    В Авдіївці після обстрілу бойовиків – пожежа, є постраждалі
    В Авдіївці після обстрілу бойовиків – пожежа, є постраждалі
    В Авдіївці після обстрілу бойовиків – пожежа, є постраждалі
    В Авдіївці після обстрілу бойовиків – пожежа, є постраждалі
    В Авдіївці після обстрілу бойовиків – пожежа, є постраждалі

    Раніше штаб АТО показав наслідки обстрілу Авдіївки з мінометів, що стався увечері 18 березня. Місцеві жителі розказали про зруйновані будинки.

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