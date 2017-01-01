В Авдіївці після обстрілу бойовиків – пожежа, є постраждалі
- Сьогодні, 16:46
-
Розсилка
Пожежа в Авдіївці
Терористи стріляли по старій частині міста
В Авдіївці Донецької області після обстрілів бойовиків зайнялася пожежа.
Про це в Фейсбуці повідомив головний поліцейський Донеччини Вячеслав Аброськін.
Читайте також
«Авдіївка. О 15.20 бойовики «ДНР» розстріляли стару частину міста. Зруйнований будинок на вул. Колосова, 139. Триває пожежа», - зазначив він.
За словами Аброськіна, отримала поранення жінка, 1949 р. н.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіівського відділення поліції.
Раніше штаб АТО показав наслідки обстрілу Авдіївки з мінометів, що стався увечері 18 березня. Місцеві жителі розказали про зруйновані будинки.