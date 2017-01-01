В Авдіївці порушено водопостачання через обстріли бойовиків, - Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військово-цивільна адміністрація вже подала заявку в спільний координаційний центр на ремонт пошкоджених електромереж

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що внаслідок обстрілу була знеструмлена фільтрувальна станція і тепер кілька днів жителі Авдіївки матимуть проблеми з водопостачанням.

Про це він заявив в ефірі «112 Україна».

«Вчора після сьомої вечора був обстріл і була знеструмлена одна з ліній, Донецька фільтрувальна станція відключена. Але вода подається в Авдіївку по годинах. Ще, в принципі, на сьогодні-завтра погодинна подача води буде», — сказав глава Донецької ВЦА.

Він також зазначив, що військово-цивільна адміністрація вже подала заявку в спільний координаційний центр на ремонт пошкоджених електромереж.

«Найближчим часом очікуємо, що після восьмої ранку вийдемо на ремонт. Наша сторона вже дала дозвіл, очікуємо дозволу з російської сторони, і після цього вийдуть ремонтники. Сподіваюся, здорового глузду вистачить і обстрілювати ремонтників не будуть», — сказав Жебрівський.