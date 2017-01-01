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    В Авдіївці повністю відновлено мобільний зв’язок

    • Сьогодні, 21:47
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    Мобільні оператори обслуговують мешканців Авдіївки в штатному режимі

    Станом на восьме лютого у прифронтовій Авдіївці послуги українських мобільних операторів надаються в штатному режимі, а обсяг дзвінків відновився до звичайного рівня. Про це повідомляє Уніан з посиланням на дані операторів.

    Зазначається, що під час відключення зв'язку оператори «Київстар» і «МТС Україна» нарахували на мобільні рахунки своїм абонентам в Авдіївці відповідно па 100 і 50 гривень для можливості мобільного спілкування, lifecell - 100 хвилин.

    Директор з корпоративних комунікацій оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» додав, що фіксований зв'язок та інтернет було відновлено в повному обсязі одразу після відновлення енергопостачання.

    Як відомо, третього лютого найбільші українські оператори заявили про часткове відновлення мобільного зв'язку в районах Авдіївки. Зв'язок підтримувався за допомогою мобільних станцій, які працювали від дизель-генераторів.

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