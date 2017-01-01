В Авдіївці ремонтники почали відновювати електропостачання

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Ділянка, де пошкоджена лінії електропередач, постійно знаходиться під обстрілом

Сьогодні розпочалися ремонтні роботи в Авдіївці, де внаслідок обстрілу бойовиків зникло електропостачання, повідомили в прес-службі Донецької ВЦА.

Близько 11:00 під Авдіївку виїхали ремонтні бригади з відновлення електроенергії в місті.

Ділянка, де пошкоджена лінії електропередач, постійно знаходиться під обстрілом. Українська сторона СЦКК попросила сторону бойовиків про режим тиші, але поки відповіді не надійшло. Проте ремонтні роботи вже почалися.

Нагадаємо, 18 лютого в результаті обстрілу бойовиків мирних кварталів Авдіївки були пошкоджені лінії електропередач. Половина міста, а також коксохімічний завод Авдіївки залишається без світла. Станом на сьогоднішній ранок Авдіївка залишалась ще й без води.