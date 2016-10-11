В Авдіївці ремонтують лінію електропередач, але світла досі немає

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Повністю полагодити лінію електропередач поки що не вдалося

Авдіївські енергетики спільно з військовими та оперативними службами міста продовжують працювати над ліквідацією наслідків вчорашнього обстрілу з боку російсько-окупаційних військ та намагаються відновити електропостачання міста. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Станом на 16.00 подачу електроенергії не відновлено. Ремонтні бригади працювали на об’єктах з 10.00 до 15.00. Загалом було виявлено п’ять пошкоджень лінії електропередач неподалік газорозподільної станції», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу АТО, повністю полагодити лінію електропередач поки що не вдалося. До найважливіших об’єктів інфраструктури міста продовжують подавати електроенергію за допомогою електрогенераторів.

«Аби завершити ремонтні роботи на лінії електропередач та відновити електропостачання міста, українська сторона СЦКК готує заявку щодо встановлення режиму «Тиша» на двадцяте лютого. Сьогодні в районі проведення ремонтних робіт противник дотримувався режиму припинення вогню», - зазначили у штабі.