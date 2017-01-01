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    В Авдіївці розсилають смс із погрозами: «Солдате ЗСУ! Тебе знайдуть, коли сніг розтане»

    • Сьогодні, 14:59
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    Обстріл Авдіївки
    Обстріл Авдіївки

    Волонтер отримав смс-повідомлення, яке було адресоване українському військовому

    Українським військовослужбовцям в Авдіївці приходять смс із погрозами. Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив волонтер Петро Дудник.

    Він уточнив, що сьогодні був в Авдіївці, звідки вивіз одну сім'ю до Костянтинівки.

    Дудник розповів, що коли приїхав в Авдіївку, то отримав смс-повідомлення, яке було адресоване українському військовому.

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    «Солдате ЗСУ! Тебе знайдуть, коли сніг розтане. Бійцю АТО! Цієї зими ти як німець під Сталінградом», – йшлося у тексті повідомлення.

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    Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

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