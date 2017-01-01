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    В Авдіївці рятувальники згорнули пункт життєзабезпечення

    • Сьогодні, 09:06
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    Пункт життєзабезпечення в Авдіївці
    Пункт життєзабезпечення в Авдіївці

    Особовий склад ДСНС відбув до місць дислокації

    Рятувальники згорнули роботу пункту життєзабезпечення в Авдіївці, в зв’язку з відсутністю звернень громадян та відбуття особового складу ДСНС до місць дислокації. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «11 лютого у м. Авдіївка завершено першочергові ремонтно-відновлювальні роботи пошкоджених будинків, які постраждали внаслідок обстрілів 30 січня. Згорнуто роботу пункту життєзабезпечення, в зв’язку з відсутністю звернень громадян та відбуття особового складу ДСНС до місць дислокації», - йдеться в повідомленні.

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    ДСНС інформує, що всього населенню міста видано гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах - 11 тис. 196 наборів.

    Всього до аварійно відновлювальних робіт було залучено 99 осіб та 19 од. тех., у тому числі: від ДСНС 77 осіб та 14 од. тех., від Нацполіції 8 осіб та 2 од. тех., від комунальних служб міста 14 осіб та 3 од. тех.

    Нагадаємо, у зв’язку зі стабілізацією ситуації в Авдіївці додані сили поліції, які два тижні несли службу у прифронтовому місті, повертаються до місць дислокації.  

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