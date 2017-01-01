В Авдіївці відновили водопостачання

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Зранку 9 березня у прифронтовій Авдіївці тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі

О 6 годині 9 березня в Авдіївці відновлено водопостачання до абонентів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Донецької області.

«О 6 год. 9 березня відновлено водопостачання до абонентів. Станом на 7 год. 9 березня у м. Авдіївка тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу м. Авдіївка, внаслідок чого припинено електропостачання м. Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто. 7 березня централізоване електропостачання відновлено. 8 березня о 15 год. 50 хв. відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції та теплопостачання. Поповнено резервуар питної води об’ємом 4 тис. м3.

Як повідомлялося, за минулу добу втрат з української сторони немає.