В Авдіївці відновлено централізоване електропостачання

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Фото: Tom Taker / Flickr Електропостачання

Електрика подається по тимчасовій схемі

У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України у Twitter.

«Електропостачання м. Авдіївка відновлено. Подається по тимчасовій схемі, застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, станом на 7 годину 23 квітня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.

5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Джерело: Укрінформ