В Авдіївці відновлено централізоване електропостачання
- Сьогодні, 10:58
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Електрика подається по тимчасовій схемі
У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання.
Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України у Twitter.
«Електропостачання м. Авдіївка відновлено. Подається по тимчасовій схемі, застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, станом на 7 годину 23 квітня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.
5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.
Джерело: Укрінформ