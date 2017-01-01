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    В Авдіївці відновлено централізоване електропостачання

    • Сьогодні, 10:58
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    Електропостачання
    Фото: Tom Taker / Flickr
    Електропостачання

    Електрика подається по тимчасовій схемі

    У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання.

    Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України у Twitter.

    «Електропостачання м. Авдіївка відновлено. Подається по тимчасовій схемі, застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялось, станом на 7 годину 23 квітня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.

    5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

    Джерело: Укрінформ

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