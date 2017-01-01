В Авдіївці включили опалення

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Теплопостачання відновлено сьогодні ввечері

Станом на вечір шостого лютого в Авдіївці відновлено теплопостачання. До централізованого електропостачання підключені всі жителі міста, повідомили у прес-службі ДСНС.

Наразі світло відсутнє у п’яти населених пунктах Ясинуватського району: селах Тоненьке, Північне, Веселе, Водяне та Кам'янка. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.

Також розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених будівель в Авдіївці. Проведено відновлювальні роботи по 40 адресам та забезпечено оббивку вікон приватних житлових будинків у кількості 139 штук загальною площею 208,5 кв.м, а також покриття дахів будинків загальною площею 149 кв.м.

Шостого лютого з міста евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей) до пансіонату «Перлина Донеччини» у місто Святогірськ. Загалом, з Авдіївки виїхало 298 осіб, з них 139 дітей.

Нагадаємо, з 6 лютого школи Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі, у вівторок мають запрацювати усі дитсадочки. Минулої доби в Авдіївці внаслідок обстрілів пошкоджено 12 будинків.

Також сьогодні вдень Авдіївці повернули світло та водопостачання.

Як відомо, 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, місто залишилося без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.