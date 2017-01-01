В Авдіївці воду подають погодинно із запасних резервуарів

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Відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції поки що не проводяться

Унаслідок обстрілів Донецької фільтрувальної станції було пошкоджено будівлю складу хлору та перебито хлоропровід. Інформації про евакуацію немає. Постачання води населенню здійснюється погодинно із запасів резервуарів. Про це повідомила речник управління ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

«Внаслідок бойових дій було пошкоджено крівлю будівлі складу хлору, крівлю фільтру №16, покрівлю камери резервної чистки води, покрівлю будівлі адміністрації та перебито хлоропровід. Пошкоджений хлоропровід було перекрито, витоку хлору немає. Постачання води населенню здійснюється погодинно із запасів резервуарів», – сказала вона в ефірі телеканала «112 Україна».

Речник також додала, що інформації про евакуацію населення з території поблизу ДФС немає. Відновлювальні роботи поки що не проводяться.

Нагадаємо, вночі бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.