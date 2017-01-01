В Авдіївці встановлено «режим тиші» для відновлення електропостачання

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Порив ЛЕП під Авдіївкою

Бригада електромонтажників у супроводі вибухотехніків готова вийти в район пориву на відновлення ЛЕП

В районі Авдіївки Донецької області встановлено «режим тиші» для відновлення електропостачання. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Отримано режим тиші для відновлення ЛЕП біля Авдіївки. З нашого боку бригада електромонтажників у супроводі вибухотехніків ДСНС та представників СЦКК і місії ОБСЄ готова в будь-яку хвилю вийти в район пориву на відновлення ЛЕП», - написав він.

Жебрівський додав, що з боку ОРДО має вийти група в такому ж складі.

Нагадаємо, 11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

12 березня співробітниками Донбаської паливно-енергетичної компанії проведено обстеження високовольтної лінії електропередач та виявлено 4 пориви.

Станом на 7 годину 13 березня, централізоване електропостачання міста Авдіївка відсутнє.