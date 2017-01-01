В Авдіївку направлено спецпідрозділ КОРД

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Бійці КОРДу

Бійці елітного спецпідрозділу забезпечені броньованою технікою

На допомогу жителям Авдіївки направлено спецпідрозділ КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). Підрозділ забезпечений броньованою спецтехнікою - у разі потреби її буде задіяно для евакуації людей з-під артилерійського вогню. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької Нацполіції.

Як повідомили правоохоронці, терористи знову залишили жителів Авдіївки без електропостачання, світла немає вже третю добу. Обстріляне місто, де вже місяць посилено працює зведений загін поліції Донеччини, додатково охоронятимуть поліцейські КОРДу.

«Завдання, у першу чергу, - це допомога людям. Ви маєте сучасну броньовану спецтехніку, яка вкрай необхідна у разі евакуації мирних жителів із зони обстрілів. Це дозволить врятувати життя людей», - зазначив очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

Як повідомляв «Главком», російська сторона в СЦКК сьогодні так і не надала письмових гарантій припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП біля Авдіївки