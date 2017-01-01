В Австралії літак впав на торговий центр

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Місце падіння літака

Наразі відсутня інформація по постраждалих внаслідок аварії

На півночі Мельбурна біля аеропорту Эссендон легкомоторний літак впав на будівлю торгового центру. Про це повідомляє телеканал ABC.

Інцидент трапився близько 9 години ранку за місцевим часом.

На борту літака знаходилися п'ять осіб, про їхню долю нічого не повідомляється. Також на відсутня інформація про жертв і постраждалих в торговому центрі.

Літак Beechcraft B200 Super King Air, який виконував чартерний рейс на острів Кінг, впав незабаром після зльоту. Очевидці повідомляють, шо він раптово почав швидко знижуватися і врізався в дах будівлі. Після аварії літака сталася пожежа, для ліквідації аварії залучено 13 пожежних машин.

Нагадаємо, що нещодавно пасажири і члени екіпажу Boeing 777 авіакомпанії Turkish Airlines, що вилітав з міжнародного аеропорту Ататюрка в Стамбулі в Торонто, були евакуйовані через загрозу вибуху бомби на борту повітряного судна.Згодом інформація про вибухівку не підтвердилась.