В Австралії літак впав на торговий центр
- Сьогодні, 05:09
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Наразі відсутня інформація по постраждалих внаслідок аварії
На півночі Мельбурна біля аеропорту Эссендон легкомоторний літак впав на будівлю торгового центру. Про це повідомляє телеканал ABC.
Інцидент трапився близько 9 години ранку за місцевим часом.
На борту літака знаходилися п'ять осіб, про їхню долю нічого не повідомляється. Також на відсутня інформація про жертв і постраждалих в торговому центрі.
Літак Beechcraft B200 Super King Air, який виконував чартерний рейс на острів Кінг, впав незабаром після зльоту. Очевидці повідомляють, шо він раптово почав швидко знижуватися і врізався в дах будівлі. Після аварії літака сталася пожежа, для ліквідації аварії залучено 13 пожежних машин.
Нагадаємо, що нещодавно пасажири і члени екіпажу Boeing 777 авіакомпанії Turkish Airlines, що вилітав з міжнародного аеропорту Ататюрка в Стамбулі в Торонто, були евакуйовані через загрозу вибуху бомби на борту повітряного судна.Згодом інформація про вибухівку не підтвердилась.