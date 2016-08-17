В Австралії на яхті виявили 1,4 тонни кокаїну

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Це найбільша кількість кокаїну, яку вдавалося виявити в Австралії за одну операцію

В Австралії правоохоронні органи вилучили рекордні 1,4 тонни кокаїну під час спецоперації на яхті. Про це повідомила австралійська влада, передає агентство Reuters.

Спецоперація пройшла минулого тижня в нічний час. В рамках неї було затримано шість осіб, в тому числі п'ять австралійців. Їм пред'явлені звинувачення в змові з метою контрабанди наркотиків, обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення.

У спільній заяві міністрів юстиції та імміграції Австралії Майкла Кінана і Пітера Даттона йдеться, що це найбільша кількість кокаїну, яку вдавалося виявити в Австралії за одну операцію.

«Перехоплення було результатом наполегливої міжвідомчого розслідування, яке тривало два з половиною роки. У ньому брали участь федеральна поліція Австралії, австралійська прикордонна служба і митна служба Нової Зеландії», - відзначили міністри.