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    В Австралії розбився легкомоторний літак, троє загиблих

    • Сьогодні, 07:10
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    Місце авіакатастрофи
    Місце авіакатастрофи

    На момент аварії на борту літака перебували пілот і двоє пасажирів

    Три людини загинули в результаті аварії легкомоторного літака у штаті Південна Австралія.

    Влада проводить розслідування причин катастрофи, повідомляє телекомпанія АВС.

    «Розслідуванням займатиметься команда з трьох або чотирьох слідчих, вони відбудуть на місце аварії якомога швидше, щоб вивчити район падіння, дослідити уламки та зайнятися пошуками самописців. Вони також шукатимуть свідків катастрофи», - повідомив Невілл Блайт, представник Австралійського бюро безпеки на транспорті, яке провадить розслідування інциденту.

    Відразу після спрацювання аварійного маяка у район катастрофи було відправлено два поліцейських вертольоти та літак авіамедслужби.

    Пошуково-рятувальна група виявила уламки літака і тіла трьох загиблих в декількох кілометрах від аеродрому міста Ренмарк, що розташоване у понад 200 км від столиці Південної Австралії - Аделаїди, неподалік кордону зі штатом Вікторія. Попередньо встановлено, що у момент аварії на борту 10-місного Cessna Conquest перебували пілот і двоє пасажирів.

    Причини аварії поки не відомі. Влада Південної Австралії проводить розслідування.

    «Главком» також повідомляв, що військовий літак з курсантами здійснив жорстку посадку в Саратовській області, в результаті чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

    Джерело: Укрінформ

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