В Австралії розбився легкомоторний літак, троє загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце авіакатастрофи

На момент аварії на борту літака перебували пілот і двоє пасажирів

Три людини загинули в результаті аварії легкомоторного літака у штаті Південна Австралія.

Влада проводить розслідування причин катастрофи, повідомляє телекомпанія АВС.

«Розслідуванням займатиметься команда з трьох або чотирьох слідчих, вони відбудуть на місце аварії якомога швидше, щоб вивчити район падіння, дослідити уламки та зайнятися пошуками самописців. Вони також шукатимуть свідків катастрофи», - повідомив Невілл Блайт, представник Австралійського бюро безпеки на транспорті, яке провадить розслідування інциденту.

Відразу після спрацювання аварійного маяка у район катастрофи було відправлено два поліцейських вертольоти та літак авіамедслужби.

Пошуково-рятувальна група виявила уламки літака і тіла трьох загиблих в декількох кілометрах від аеродрому міста Ренмарк, що розташоване у понад 200 км від столиці Південної Австралії - Аделаїди, неподалік кордону зі штатом Вікторія. Попередньо встановлено, що у момент аварії на борту 10-місного Cessna Conquest перебували пілот і двоє пасажирів.

Причини аварії поки не відомі. Влада Південної Австралії проводить розслідування.

«Главком» також повідомляв, що військовий літак з курсантами здійснив жорстку посадку в Саратовській області, в результаті чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

Джерело: Укрінформ