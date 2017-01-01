В Австралії вилучили рекордну партію метамфетаміну вартістю 680 млн доларів

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Вилучений метамфетамін

Загальна вага наркотиків склала 903 кілограми

Австралійська поліція вилучила найбільшу в історії країни партію кристалічного метамфетаміну - психостимулятора, внесеного ООН в список наркотичних речовин.

За даними Федеральної поліції Австралії, 903 кілограми наркотиків були заховані в контейнері, що прибув по морю в Мельбурн, повідомляє ВВС.

Ринкова вартість перехопленого вантажу становить приблизно 680 млн доларів США.

За звинуваченням в незаконному обороті наркотиків затримано двох жителів Мельбурна - чоловіки у віці 53 і 36 років.

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл особисто похвалив митників і поліцейських, а наркоділків назвав «торговцями смертю».

«Там була майже тонна «льоду» (одне з розмовних назв метамфетаміну - ред), і в тому, що таку величезну партію вдалося конфіскувати - велика заслуга нашої прикордонної охорони і поліції», - сказав прем'єр.

У поліції кажуть, що синтетичний наркотик виготовлений в одній з країн Азії - в якій саме, не уточнюється.

У 2015 році уряд Австралії заснував спеціальну службу по боротьбі з незаконним обігом кристалічного метамфетаміну.

Цьому передувала доповідь Комісії з питань злочинності, в якому метамфенамін названий найбільш небезпечним для суспільства видом наркотику.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронні органи Індонезії заарештували громадянку Росії за зберігання 0,37 гр кристалічного метамфетаміну. Жінка наполягає на тому, що використовувала препарат в особистих цілях протягом року, який нібито допомагав їй працювати і «знаходити натхнення».