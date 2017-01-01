В Австралії застрелили актора під час зйомок

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20-річний актор, ім'я якого не називають, дістав смертельне поранення в груди

В австралійському Брісбені під час зйомок відеокліпу хіп-хоп-групи смертельно поранили актора. Стріляли зі зброї, наданої для зйомок. Поліція веде розслідування.

Про це повідомляє «ВВС Україна».

«Зйомки відбувалися біля бару Brooklyn Standard у центрі міста. 20-річний актор, ім'я якого не називають, дістав смертельне поранення в груди», – йдеться у повідомленні.

Як розповів детектив Том Армітт, для сцени офіційно надали кілька одиниць вогнепальної зброї. Актора поранили з одного з цих пістолетів.

Члени знімальної групи намагалися реанімувати його до прибуття медиків, проте безуспішно, уточнив детектив.

Поки що невідомо, якими саме патронами зарядили пістолет. Неясно також, скільки зробили пострілів. Ніхто більше на знімальному майданчику не постраждав.

Поліція не вказувала назву групи, але місцеві медіа повідомили, що це сіднейський хіп-хоп-колектив Bliss N Eso.

Менеджер гурту у своїй заяві підтвердив смерть актора, наголосивши, що учасники колективу не були присутні в цей час на зйомках. «Знімальна група і наша команда наразі співпрацюють із поліцією, яка проводить розслідування», – розповів представник групи.