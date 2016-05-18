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    В Австралії звільнили міністра через поїздки за рахунок держави

    • Сьогодні, 09:44
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    <p><i><span>Сьюзан Лі<o:p></o:p></span></i></p>

    Сьюзан Лі

    Це не перший подібний скандал в Австралії за останні кілька років

    Міністр охорони здоров'я і спорту Австралії Сьюзан Лі пішла у відставку через скандал, який виник після того, як з'ясувалося, що під час кількох службових поїздок вона займалася не державними справами, а пошуками нерухомості на курорті Голд-Кост в штаті Квінсленд. Про це повідомляє BBC.

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    Прем’єр-міністр країни Малколм Тернбулл у п’ятницю 13 січня заявив, що прийняв відставку Лі.

    «Австралійці мають розраховувати на те, що політики дбайливо витрачають гроші платників податків і в будь-який час гарантують, що їхні робочі витрати ефективні, а державний ресурс використовуються етично», — сказав він.

    Як зазначається, подібні скандали не раз траплялися в Австралії в останні роки. Тому прем’єр Австралії вирішив створити незалежний орган, який спостерігатиме за витратами парламентаріїв.

    Сама С.Лі запевняє, що не планувала купувати нерухомість на курорті, коли збиралася в поїздку в травні 2015 року. Врешті-решт, вона вирішила здійснити операцію на суму 795 тис. австралійських доларів (585 тис. доларів США) в інвестиційних цілях.

    У своїй заяві про відставку Лі наголосила, що намагалася прискіпливо дотримуватися правил і етичних норм. Проте вона вирішила піти, оскільки скандал вдарив по уряду і викликав роздратування в суспільстві.

     

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