В Австрії відновили могилу міністра УНР Ковалевського

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Активісти врятували поховання міністра УНР від знищення

Українська громада австрійського міста Інсбрук відновила могилу міністра земельних справ Української Народної Республіки Миколи Ковалевського.

Таким чином активісти врятували поховання від знищення, повідомляє UA.Today.

«Оскільки в Австрії земля під поховання надається в оренду (як правило, на 10 років), необхідно було постійно продовжувати договір оренди земельної ділянки, де похований Микола Ковалевський», – розповів священик Інсбрукської парафії УГКЦ Володимир Волошин.

Священнослужитель власноруч прибрав поховання і займався всіма бюрократичними процедурами.

Повідомляється, що у 2008 році посол України в Австрії Євген Чорнобривко з власних коштів оплатив оренду, вартість якої на 10 років становить €431,20. Таким чином договір оренди місця поховання Миколи Ковалевського діє до 2018 року.